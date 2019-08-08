Доходность пенсионных накоплений "молчунов" за первое полугодие 2019 года выросла до 8,42%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Доходность от инвестирования государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений граждан по итогам первого полугодия 2019 года составила 8,42% против 6,42% за аналогичный период годом ранее. Доходность по портфелю госбумаг достигла 12,64%, когда как годом ранее этот показатель равнялся 9,03%, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"По итогам первого полугодия 2019 года доходность от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составила 8,42% по расширенному портфелю и 12,64% по портфелю госбумаг. Это выше результатов за первое полугодие 2018 года и уровня инфляции. Отмечу, что накопленная доходность портфелей ГУК ВЭБ.РФ опережает накопленную инфляцию с 2010 года, средства будущих пенсионеров прирастают", - прокомментировал итоги полугодия зампредседателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Таким образом, по итогам шести месяцев 2019 года доходы от размещения ГУК ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составили 70,76 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,81 млрд рублей по портфелю госбумаг.

В ВЭБ.РФ напомнили, что при досрочном переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года - с 2016 по 2019 годы. "Потому решение о смене страховщика нужно принимать обдуманно, изучив расчеты возможных потерь - они могут составлять до трети от суммы средств на пенсионном счете", - добавили в пресс-службе.

На сегодня ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.