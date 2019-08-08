Правительство выделит 600 млн рублей пострадавшему от паводка Приамурью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная помощь на ликвидацию последствий ЧС будет оказана Амурской области. Такое решение принято в четверг на заседании правительства РФ, сообщается на сайте регионального правительства.

"Эти средства будут направлены на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим от паводка, также утверждено решение о предоставлении субсидии Амурской области в размере 172 млн рублей на восстановление дорог. Это первые средства. Сегодня еще только актируется ущерб. После того, как он будет подсчитан по сельскому хозяйству, дорожной отрасли, мы предоставим соответствующие документы в правительство РФ и будем также обсуждать с коллегами дополнительные средства, необходимые нам для восстановления", - приводятся в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4 тыс. 669 человек, в том числе 1 тыс. 41 ребенок. Кроме того, подтоплены 3 тыс. 171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

За время паводков были эвакуированы 2 тыс. 658 человек, в том числе 937 детей. Было развернуто восемь ПВР, приняты меры по возведению дамб, что позволило сдержать подтопление 11 населенных пунктов. В настоящий момент ведется откачка воды, просушка домов, расчистка мусора, вакцинация населения, дезинфекция территорий и источников водоснабжения.