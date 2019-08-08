Россияне сократили потребление сладкого

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Среднее потребление кондитерских изделий в России по итогам первого полугодия 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 24,2 кг на человека в год, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

В частности, потребление тортов и пирожных снизилось до 1,8 кг с 1,9 кг на человека в год, сахаристых изделий - до 7,7 кг с 7,9 кг в год на человека, а потребление шоколадных кондитерских изделий - до 5 кг с 5,1 кг.

По мнению экспертов, основной причиной снижения потребительской активности стал общий рост цен на товары и услуги, в том числе на сладости, который связан с увеличением налоговой нагрузки. Так, по данным Росстата, в июне 2019 года кондитерские изделия подорожали в среднем по стране на 4,8%, а продовольственные товары - на 5,9%.

Также к сокращению потребления приводит довольно пессимистичный покупательский настрой россиян, связанный с растущими расходами при продолжающемся снижении доходов, и высокая закредитованность населения, подчеркивают в ЦИКР.

Объем выпуска сладостей в РФ по итогам I полугодия 2019 года практически не вырос и составил 1,83 млн тонн, что всего на 0,1% больше, чем годом ранее. В основном растет производство шоколадных и мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения - печенья, вафель, пряников. Выпуск остальных видов сладостей сокращается. Например, производство карамели упало почти на 5%, тортов с пирожными - на 10%.

По данным ЦИКР, рост производственных показателей наблюдается только в регионах с относительно высоким платежеспособным спросом - в Центральном (в основном за счет Москвы и Московской области) и в Северо-Западном федеральных округах. На Юге России снижение объемов выпуска кондитерских изделий составило 10%, на Урале - 4,7%, в Поволжье - 0,6%.

Экспорт кондитерских изделий за отчетный период вырос на 22,6% - до 263,4 тыс. тонн на сумму $551 млн. Как пояснили эксперты, наиболее значительные успехи отмечены в двух категориях: шоколадных и мучных кондитерских изделиях длительных сроков хранения.

"Кризисные явления и сопутствующий им покупательский пессимизм очень быстро отражаются на показателях потребления сладостей. В такие периоды население начинает экономить, траты на сладости обычно сокращаются одними из первых. Подобное происходило уже в 2015 году. При этом восстановление потребления может быть достаточно быстрым, к тому же впереди традиционно высокий предновогодний кондитерский сезон и спрос может вернуться к прежним показателям", - прокомментировала исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.