ФАС намерена внедрить в сферу тарифного регулирования элементы искусственного интеллекта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Элементы искусственного интеллекта планируется внедрить в сферу тарифного регулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В дальнейшем в сферу тарифного регулирования коммунального комплекса могут быть внедрены элементы искусственного интеллекта для анализа поданных тарифных заявок для компаний, которым устанавливают тарифы. Это полностью могло бы решить проблему субъективного подхода при регулировании тарифов", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.

Уточняется, что речь идет об универсальных электронных профилях, которые региональные власти будут заполнять в отношении каждой организации, устанавливающей тарифы. "Они (профили) будут содержать все цифровые параметры тарифного решения. Анализ этих цифровых профилей будет происходить автоматически на предмет поиска ошибок, потенциальных нарушений или существенных отклонений на этапе до принятия тарифных решений", - пояснили в ФАС.

Разработкой таких решений займутся специалисты из информационно-технического центра ФАС. Инициатива будет реализована в рамках мероприятий по переходу на эталонный метод установления тарифов.

6 августа вице-премьер РФ Виталий Мутко утвердил дорожную карту по эталонному регулированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эталонный принцип в сфере регулирования тарифов основан на применении долгосрочного норматива эффективных затрат. В частности, ФАС предлагает снижать высокие тарифы по передаче электроэнергии и доводить их до эталона. Служба также планирует распространить этот принцип на тарифы ЖКХ.