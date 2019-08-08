Путин пообещал Оренбургской области помощь в работе по оздоровлению промпредприятий

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру оказать помощь в работе по оздоровлению промышленных предприятий региона. На встрече с главой государства Паслер рассказал, в частности, о восстановлении работы завода "Ормето-ЮУМЗ", которое простаивало с 2018 года. Он отметил, что в регионе, "к сожалению, таких предприятий много, больше 10", которые находятся в тяжелом экономическом состоянии.

"Если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и, если нужно, я правительству подскажу", - сказал президент.

Паслер рассказал Путину, что на заводе "Ормето-ЮУМЗ" на предыдущей неделе состоялся пробный запуск производства. "До конца этой недели планируем кузнечно-прессовый цех запустить и - цех за цехом - привести это предприятие в порядок. Пока еще людей работает немного, порядка 200 человек. Мы планируем в ближайшие месяцы порядка 800-1000 человек уже на это предприятие вернуть", - добавил врио губернатора. Глава региона также сообщил о совместной с правительством России работе по формированию заказов для завода.

"И мы так продолжаем работать по всем предприятиям области. К сожалению, таких предприятий у нас много, больше 10, которые находятся примерно в таком состоянии. По пяти предприятиям с банками удалось структурировать договоренности, когда мы сможем их привести в состояние продажи, предприятия находятся в банкротстве три-пять лет", - доложил врио губернатора.

Он посетовал на то, что "предприятия не модернизируются, не инвестируются, люди находятся в подвешенном состоянии", отметив при этом, что уже составлена дорожная карта по поиску потенциальных инвесторов для таких компаний. "Банки начнут выставлять их на продажу, подыскивать потенциальных инвесторов, которые в последующем найдутся и будут заниматься инвестированием в предприятия и рабочие места", - пояснил Паслер.