Группа "Аэрофлот" упрочила позиции в топ-25 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" упрочила свои позиции в рейтинге топ-25 мировых авиаперевозчиков по пассажиропотоку в 2018 году, составленном ресурсом Air Transport World. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"По сравнению с предыдущим рейтингом группа "Аэрофлот" улучшила позиции, поднявшись на две строчки - с 19 на 17 место", - сказал собеседник агентства. Кроме того, отметил он, в том же рейтинге "Аэрофлот" уже третий год подряд остается на пятом месте среди европейских перевозчиков по тому же показателю пассажиропотока.

"Авиационный холдинг также вошел в рейтинг Air Transport World и по ряду других критериев, заняв, в частности, 15 место в мире по пассажирообороту", - продолжили в пресс-службе. Данный критерий является одним из ключевых производственных показателей. На 25 месте в мире "Аэрофлот" оказался и в сегменте операционных доходов.

"Рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными другого авторитетного отраслевого ресурса - британского Airline Business, который по итогам 2018 года поместил "Аэрофлот" на 18 место в мире по пассажиропотоку и на 16 - по пассажирообороту", - напомнил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что, в рамках стратегии развития "Аэрофлота", в 2023 году группа компаний должна перевезти 90-100 млн человек. По итогам прошлого года самолеты группы компаний перевезли 55,7 млн человек.