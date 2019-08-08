Reuters: задержка строительства "Северного потока - 2" увеличит его бюджет на €660 млн

ТАСС, 8 августа. Отсутствие разрешений от Дании, необходимых для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", может привести к задержке его реализации на срок до восьми месяцев и росту инвестиций в проект на €660 млн ($740 млн). Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что оператор проекта - Nord Stream 2 - в своей жалобе, направленной в адрес датских властей, назвал решение Датского энергетического совета предоставить третью заявку на прохождение маршрута газопровода "Северный поток - 2" попыткой задержать завершение проекта. В письме отмечается, что расходы, связанные с получением нового запроса на третий маршрут к настоящему времени оцениваются в более €100 млн, также запрос на третью заявку может привести к задержке реализации проекта на срок до восьми месяцев и привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам Nord Stream 2", - цитирует Reuters письмо оператора проекта.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что задержка в получении разрешения от Дании по "Северному потоку - 2" может привести к отсрочке ввода проекта на 2020 г. Глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что не исключает срыва сроков запуска "Северного потока - 2" в связи с позицией Дании, которая затягивает согласование проекта. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро.

"Газпром" 1 августа сообщал, что "Северный поток - 2" построен уже на 71%.