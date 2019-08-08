Эр-Рияд смягчает требования к импортируемой пшенице для начала закупок из России

ТАСС, 8 августа. Саудовская Аравия в ближайшее время смягчит требования к импортируемой пшенице, чтобы допустить на ближайший тендер по закупкам зерно из России. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии Ахмада Аль-Фареса.

По его словам, начиная со следующего тендера агентство отменит существующее требование относительно нулевой степени повреждения импортируемого зерна клопом-черепашкой. Взамен будет установлен предел повреждения в 0,5% от всей партии. Руководитель агентства уточнил, что данная мера во многом связана со стремлением расширить сотрудничество с Россией на иные сферы помимо нефти и газа.

Агентство утверждает, что Россия долгое время стремилась к тому, чтобы Эр-Рияд пошел на данный шаг. Требование страны по полному отсутствию в экспортируемых партиях пшеницы зерен, поврежденных клопом вредной черепашкой, являлось одной из основных причин, препятствующих экспорту на рынок королевства российской пшеницы. При этом, по данным Россельхознадзора, Саудовская Аравия является основным импортером российского ячменя - по итогам 2017-2018 сельскохозяйственного года (с июля 2017 года по июнь 2018 года) экспорт ячменя из России в королевство превысил 2,7 млн тонн. Кроме того, ежегодно страна закупает на мировых рынках более 3 млн тонн пшеницы. На данный момент основными импортерами зерна в королевство являются страны Евросоюза и США.