Власти Крыма пригласили предпринимателей из Ярославля развивать сады и виноградники

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым готовы предоставить предпринимателям, в том числе и из Ярославской области, 60 инвестиционных площадок для развития садоводства и виноградарства, а также тепличного производства, сообщила в четверг замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова на встрече с делегацией из Ярославской области.

"Сегодня республика готова предложить инвесторам из Ярославля 60 инвестиционных площадок в различных отраслях и регионах республики. На наш взгляд, наиболее перспективными являются садоводство и виноградарство, виноделие, выращивание аквакультур, тепличное производство", - сказала она.

Как пояснил ТАСС министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, инвестплощадки власти Крыма предлагают как отечественным, так и зарубежным бизнесменам.

"Площадки у нас в свободном доступе, мы предлагаем их не только Ярославской области. Просто они сегодня у нас и всегда в поиске новых идей. Мы с большим удовольствием видели бы среди инвесторов ярославцев", - отметил он.

Зампредседателя правительства Ярославской области Валерий Холодов сообщил, что в 2018 году товарооборот между Крымом и Ярославской областью по сравнению с 2017 годом увеличился в девять раз - до 328 млн рублей, предприятия уже наладили прямые поставки своей продукции.

Под крымским брендом

Холодов уточнил ТАСС, что на Международной выставке-ярмарке "Золотая осень", которая пройдет в октябре 2019 года в Ярославле, планируется представить овощную, фруктовую и ягодную продукцию, а также винодельческую из Крыма для федеральных и региональных торговых сетей.

"Мы пригласили коллег на выставку "Золотая осень", к участию в нашем проекте "Вино и сыр", где будет представлен сыр, производимый на территории Ярославля, и вина из Крыма, которые будут представлены для дегустации. Будут приглашены лучшие федеральные и региональные торговые сети", - отметил он.

По словам Холодова, презентация новых брендов является одной из изюминок ярославской выставки, новинкой этого года станет бренд крымской продукции.

"Среди сетевиков битва идет за новые бренды. Мы это понимаем и будем представлять бренд крымской продукции, которая пользуется устойчивым спросом у покупателей. Это будет на контроле и ответственности правительства Ярославской области", - пояснил он.

В пресс-службе правительства Ярославской области ТАСС уточнили, что областные власти сами выступили с инициативой продвижения крымской продукции в регионе.

Республика Крыма и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве в августе 2017 года. Документ предполагает сотрудничество в промышленной, торгово- экономической, научно-технической и культурной сферах. Регионы договорились также сотрудничать в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и санаторно-курортное лечение, туризм.