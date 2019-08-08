Работа по оптимизации затрат "Водоканала Санкт-Петербурга" продолжится до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга продолжат работу по снижению затрат предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" до конца 2019 года. Оптимизация расходов компании, инициированная командой врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, позволила с 1 июля сократить темпы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщил ТАСС в четверг вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

Городскому правительству удалось с 1 июля снизить тариф на горячее водоснабжение на 0,6% вместо ранее запланированного роста в 3,3%, рост тарифов на холодную воду и водоотведение составил 3,2% вместо ранее утвержденных 7%. Совокупное сокращение темпов роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля составило 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%.

"Наиболее заметные нарушения в операционных расходах "Водоканала Санкт-Петербурга" уже выявлены и устранены. Однако мы продолжаем работу по оценке расходов предприятия для их дальнейшей оптимизации, которая точно продолжится до конца года. Планируем пересмотреть расходные статьи (действующие контракты) на содержание инфраструктуры предприятия. Новые сэкономленные средства будут направляться на дальнейшее сдерживание темпов роста тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на реконструкцию сетей", - сказал он.

С начала 2019 года коммунальному предприятию удалось сэкономить около 1,3 млрд рублей на пересмотре финансово неэффективных контрактов на электроснабжение и страхование имущества, добавил Шаскольский. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга", компания сэкономит около 540 млн рублей в год на потреблении электроэнергии, заключив новый договор с "Петербургской сбытовой компанией" (ПСК). Переплаты в адрес текущей сбытовой компании - "Развитие и инвестиции" - в связи с нарушением условий контракта, составили 1,7 млрд рублей за три года. Пересмотр контракта на страхование имущества, по оценкам Шаскольского, позволит сэкономить предприятию еще 300 млн рублей до конца года.

С 2020 года городские власти планируют остановить рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. В марте врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу "Водоканала" Евгения Целикова после проверки компании, которая проводилась контрольно-счетной палатой города. С 19 марта его временно сменил первый заместитель директора "Водоканала" Александр Данилов.

Властям Санкт-Петербурга удалось снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%. Таким образом, по оценкам врио губернатора города Александра Беглова, население и предприятия города сэкономят 1,5 млрд рублей в 2019 году и 3 млрд рублей в годовом выражении.