ЦБ рекомендовал банкам обмениваться телефонами клиентов для борьбы с мошенничеством

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России рекомендовал участникам платежного рынка обмениться информацией о номере платежной карты и номере мобильного телефона своих клиентов при денежных переводах. Данные рекомендации направлены на повышение эффективности противодействия осуществлению переводов без согласия клиента, следует из соответствующего информационного письма, опубликованного в четверг на сайте регулятора.

В частности, ЦБ рекомендует банкам при осуществлении или попытке осуществления перевода с использованием платежных карт включать в авторизационное сообщение, которое формируется при переводе денежных средств, информацию о номере платежной карты или номере банковского счета.

"При осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств с использованием платежных карт - сведений о номере платежной карты получателя средств при его наличии или сведений о номере банковского счета получателя средств", - говорится в документе.

При операциях пополнения баланса мобильного телефона с банковской карты также включать в авторизационное информацию о номере телефона.

"При осуществлении или попытках осуществления переводов денежных средств с увеличением остатка средств клиента - абонента системы подвижной радиотелефонной связи с использованием платежной карты - сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи получателя средств", - отмечается в документе.

Помимо этого, банкам рекомендуется включать пункт о предоставлении мобильных номеров телефонов в условия договоров.

В свою очередь операторам по переводу денежных средств, формирующим авторизационное сообщение, Банк России рекомендует обеспечить возможность включения этих данных в сообщение при осуществлении переводов.

Как сообщалось ранее, по данным на февраль 2019 года центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России через систему Фид-Антифрод собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента, на общую сумму 683 млн рублей. Банк России через налаживание информационного обмена с помощью системы Фид-Антифрод намерен сократить количество и объем осуществленных операций без согласия клиента.