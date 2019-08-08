Evraz нарастил отгрузки угля через Балтику из-за загрузки дальневосточного направления

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг Evraz наращивает отгрузки угля через балтийские порты для потребителей в Европе и на Дальнем Востоке в качестве альтернативы отгрузкам по дальневосточному направлению, сообщил журналистам президент компании Александр Фролов.

"Вывоз туда (угля) - это альтернатива отгрузкам на Дальний Восток, по дальневосточному направлению. К сожалению, существуют серьезные ограничения по тем объемам, которые Российские железные дороги на это направление могут принять. Поэтому Балтика - это альтернатива, оттуда мы обслуживаем наших клиентов в Европе и часть клиентов на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам Фролова, компания сохраняет достаточный уровень рентабельности для поставок и в этом направлении, несмотря на имеющуюся "определенную разницу" в цене.

Как следует из материалов Evraz, экспортные поставки угля в I полугодии выросли на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года и составили 4,2 млн т. Холдинг нарастил продажи в Индию, Китай и Вьетнам.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Основные акционеры компании - Роман Абрамович (28,77%), его партнеры Александр Абрамов (19,4%) и Александр Фролов (9,7%). Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году Evraz произвел 13,02 млн т стали.