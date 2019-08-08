Военные закрыли район Двинской губы для судов еще до взрыва на полигоне под Северодвинском

ТАСС, 8 августа. Район Двинской губы Белого моря в Архангельской области был закрыт для гражданских судов со вторника, 6 августа, - до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел в четверг. Об этом сообщил ТАСС заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

"В Двинском заливе есть район, который закрыли военные. Военные издают ПРИПы (прибрежные предупреждения для судов - прим. ТАСС), капитан порта его публикует. 6-го числа [августа] был ПРИП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, район закрыт до сентября. По мнению Козуба, это не связано с ЧП в военной части. "Я думаю, нет, это все заранее планируется, у военных там свои дела", - сказал он.

По данным Минобороны, во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне под Северодвинском, расположенным на побережье Двинской губы, произошел взрыв и пожар. Четыре человека получили травмы, двое погибли. В министерстве отмечали, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет. В администрации города ТАСС сообщили, что зафиксировали его кратковременное повышение, после чего он нормализовался.