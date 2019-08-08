Титов намерен попросить Генпрокуратуру проверить работу оценщиков по делу Калви

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов планирует обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать использованные следствием по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви данные о стоимости активов International Financial Technology Group (IFTG), которые были переданы в счет долга на 2,5 млрд рублей перед банком "Восточный", сообщил он ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

Американского инвестора обвинили в мошенничестве из-за передачи акций IFTG в счет долга на 2,5 млрд рублей перед банком "Восточный" при реальной цене бумаг, по данным следствия, в 600 тыс. рублей. По данным газеты "Ведомости", американский фонд Parus Marine оценил актив компании в 2,6 млрд рублей. Сам же "Восточный" оценивает принадлежащий ему пакет акций IFTG в 3,7 млрд рублей, писало издание со ссылкой на письмо и. о. представителя правления банка Вячеслава Арутюняна в IFTG.

"После обязывающего предложения Parus Marine рушится не только обвинение. Встает вопрос о компетентности оценщиков, чью оценку в 600 тыс. [рублей], использовало следствие, - сказал Титов. - В ближайшее время обратимся в генеральную прокуратуру с просьбой проанализировать качество обвинения в соответствии с реальной рыночной оценкой спорного актива".

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.