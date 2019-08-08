Эксперты: контрафакт на рынке моторных масел в России составляет 20%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Доля контрафакта на рынке моторных масел в России составляет 20%, в некоторых регионах страны - до 60%. Об этом заявила в четверг гендиректор Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Светлана Квасова в ходе круглого стола по состоянию рынка моторных масел в Москве.

"По оценкам наших экспертов, контрафакт на рынке моторных масел составляет 20%, по некоторым регионам доходят цифры даже до 60%", - заявила она.

Квасова отметила, что как профильная организация, "Антиконтрафакт" поддерживает маркировку и создание системы прослеживаемости как один из основных методов противодействия контрафакту. "Это тот метод, который на государственном уровне может системно помочь бороться с незаконным оборотом промышленной продукции, инициаторами маркировки выступают как государство, так и представители бизнеса", - сказала она.

В 2017 году президент России Владимир Путин поддержал создание Единой национальной системы маркировки. Оператором системы был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), куратором проекта выступает Минпромторг России.

Как заявил ведущий специалист ЦРПТ Константин Сереженков, оператор уже сформировал рабочую группу по маркировке моторных масел. "Были произведены лабораторные исследования по нанесению кода маркировки на тару моторных масел, определены оптимальные способы и места ее нанесения", - добавил он.

В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств. С марта 2020 года стартует маркировка молочной продукции.