Эксперты рассказали об умеренном восстановлении российского рынка

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский рынок в четверг демонстрируют умеренное восстановление, но эксперты, опрошенные ТАСС, не теряют бдительности. По их мнению, резкой коррекции рубля в сторону укрепления в ближайшее время не предвидится.

После довольно нервного окончания прошлой недели, в четверг на рынках наблюдается стабилизация. Акции демонстрируют умеренное восстановление, индекс Мосбиржи к концу дня курсирует в районе 2700 пунктов. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре прибавляет около 1% после падения в 4% днем ранее из-за роста глобальных рисков и статистики от Управления энергетической информации (EIA), согласно которой коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли при прогнозе снижения на 2,39 млн баррелей. Рубль умеренно укрепляется, по состоянию на 19:21 курс доллара снизился на 0,39%, до 65,08 рубля.

Позитивные настроения на рынках

Эксперты полагают, что коррекция на рынках после резкого падения ввиду эскалации торгового конфликта США и Китая, а также возобновления санкционной риторики, произошла главным образом из-за ожиданий инвесторов предстоящих снижений ключевых ставок ведущими центробанками. Также позитива, распространившегося на мировые рынки, добавила статистика торгового баланса Китая, снизив опасения рецессии мировой экономики. Российские активы поддерживает в том числе переход санкционной риторики обратно в "спящий" режим и восстановление нефтяных котировок, говорят эксперты.

"Рынок отработал новости о росте напряженности торговых отношений США и Китая, а также о новых санкциях против России. Он также провел реальную оценку эффектов санкций, по-нашему мнению - околонулевых, и теперь постепенно успокаивается", - пояснила экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин полагает, что позитивные настроения на площадках вызвала статистика из КНР, снизившая опасения касательно предстоящей рецессии. "Экспорт в Китае в июле вырос на 3,3% в годовом выражении при прогнозе падения на 2%. Импорт же сократился существенно меньше прогнозов", - пояснил он.

Портфельный управляющий "Сбербанк Управление активами" Дмитрий Постоленко в свою очередь полагает, что восстановление происходит на фоне ожиданий рынков дальнейшего снижения ставок центральными банками. "Участники рынка делают ставку на то, что текущие проблемы в экономике будут решаться путем снижения ключевых ставок ведущими мировыми центробанками. А, значит, период "дешевых денег" будет продолжен", - пояснил он.

То, что активизация покупок произошла в первую очередь из-за роста ожиданий более активного снижения ставок, считает и главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он добавил, что, помимо прочего, инвесторы позитивно восприняли информацию о том, что Народный банк Китая может ограничиться только одним уже произведенным ослаблением национальной валюты. Зварич также отметил, что мировые рынки смогли отскочить и частично скомпенсировать потери последней недели благодаря желанию части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям.

Эксперты не теряют бдительности

Мнения экспертов касательно предстоящей динамики российского рынка расходятся. Однако большая часть из них все же полагает, что, не смотря на позитив четверга, резкой коррекции курса рубля в сторону укрепления не предвидится.

Такого мнения придерживается в том числе Софья Донец из ИК "Ренессанс Капитал", поясняя, что сохраняющаяся напряженность торговых отношений будет фактором замедления глобального роста и снижения спроса на сырьевые товары, а санкции США против России будут повышать риски по части вложений в экономику страны для внешних инвесторов. Эти факторы будут сказываться на финансовых и торговых потоках, добавила она.

На данный момент в ИК "Ренессанс Капитал" сохраняют прогноз курса рубля к концу 2019 года на уровне 65,7 за доллар и ожидают стабильную ситуацию на российском финансовом рынке, если новых сюрпризов в части санкций не будет, также отметила Доней. "Российские активы остаются достаточно привлекательными для инвесторов. Мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок, что делает текущий момент удачным для входа в рынок", - добавила она.

В свою очередь начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин полагает, что рынки переоценивают перспективы снижения ставок в США в текущем году и прогнозирует негативную на динамику фондовых рынков и рынков развивающихся стран. Прогноз Газпромбанка цены за доллар США на конец года составляет 67-68 рублей.

"Последнее ослабление рубля отражает возврат к нормальным уровням после укрепления на волне притока капиталов нерезидентов. Позитивным фактором для рубля могло бы стать более агрессивное понижение ставок ФРС, но пока этот сценарий я считаю менее вероятным", - пояснил Сусин.

В Промсвязьбанке также ожидают подъема пары доллар/ рубль в диапазон 67-67,5 рублей, а также снижения индекса Мосбиржи в район 2450 пунктов. В свою очередь, в "Сбербанк Управление активами" полагают, что по итогам текущего года рубль к доллару закрепится на отметке 65 рублей или чуть ниже.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова считает, что перспективы второго полугодия с технической точки зрения определятся в ближайшие недели. Если "индексу Мосбиржи не удастся устоять выше 2640 пунктов, можно ожидать обвала в район 2450 пунктов" под влиянием санкций и всеобщего уклонения от риска в связи с неразрешенностью торгового вопроса и низких цен на нефть, добавила она.