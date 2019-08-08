Самозанятые могут теперь зарегистрироваться через учетную запись портала госуслуг

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Самозанятые граждане получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы России (ФНС).

"Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход теперь можно через учетную запись портала госуслуг. Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения "Мой налог", - отметили в пресс-службе.

По данным ФНС, с начала 2019 года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. человек. При этом наибольшее количество физлиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, ведут деятельность в Москве - более 96 тыс. человек.

Отмечается, что с начала текущего года суммарный доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд рублей.

По словам руководителя ФНС Михаила Мишустина, ведомство ведет постоянный мониторинг отзывов пользователей приложения "Мой налог", и многие предложения уже внедрены в работу во время очередных обновлений.

"Расширение способов регистрации - это еще один шаг к простому, удобному и легальному ведению деятельности и уплаты налогов", - цитирует пресс-служба ФНС слова Мишустина.

В ФНС добавили, что к цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 организаций, в том числе "Яндекс.Такси", Сбербанк, Альфа-банк, "Ак Барс банк", "Ситимобил", "1C", "Фриланс", ЦИАН и другие.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.