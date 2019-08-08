Операторы ТКО в Кировской области инвестировали 177 млн рублей в обновление парка техники

КИРОВ, 8 августа. /ТАСС/. Операторы по вывозу твердых коммунальных отходов в Кировской области инвестировали в обновление парка техники более 177 млн рублей с января 2019 года, а также закупили около трех тыс. контейнеров. Эти меры позволили организовать вывоз мусора там, где раньше эта услуга не оказывалась, рассказал в четверг ТАСС Станислав Куршаков, заместитель генерального директора АО "Куприт" -регионального оператора по обращению с отходами в Кировской области.

"За первые полгода реализации реформы в сфере обращения с отходами операторы по транспортированию отходов приобрели 64 единицы техники - это мусоровозы, ломовозы, прицепы для вывоза отходов, всего на территории региона для вывоза отходов используются 223 единицы техники. На обновление парка транспорта [операторы] потратили 177,4 млн рублей, то есть практически половину суммы, предусмотренной на эти цели в инвестиционной составляющей тарифа, всего на инвестиции в транспортную инфраструктуру было заложено чуть более 353 млн рублей. Также операторы приобрели более 2800 контейнеров, еще 500 пластиковых контейнеров заказаны, но пока не поступили в регион", - сказал Куршаков.

По словам собеседника агентства, обновление парка техники позволило увеличить охват населения услугой по вывозу отходов. "Во многих населенных пунктах эта услуга до 1 января не оказывалась вообще, инфраструктуры не было. В таких поселениях установили контейнеры, туда стали приезжать мусоровозы, люди начали получать нормальную услугу по обращению с ТКО. Сейчас услугой охвачено примерно 80% населения региона", - отметил Куршаков, добавив, что появление инфраструктуры позволило снизить число несанкционированных свалок и, соответственно, сократить вредное воздействие на окружающую среду.

Контейнеров не хватает

В социальных сетях жители региона продолжают высказывать недовольство реализацией реформы в Кировской области. Люди размещают фотографии переполненных контейнеров и стихийных мусорных свалок, жалуются на несвоевременный вывоз мусора. По словам Куршакова, зачастую проблемы возникают из-за нехватки контейнеров и контейнерных площадок, плохих дорог и устаревших санитарных норм.

"Перейти на стопроцентный охват населения услугой по вывозу отходов не позволяет отсутствие в ряде населенных пунктов оборудованных контейнерных площадок и нехватка контейнеров. Из областного бюджета муниципалитетам выделено более 30 млн рублей на оборудование мест накоплений, но это не более 10% от потребности. Что касается контейнеров, то в законе вообще четко не указано, кто их должен приобретать, при этом в области необходимо установить еще порядка 28 тысяч контейнеров. А мы зависим от муниципалитета, если нет площадки и контейнера, мы не можем оказывать услугу по вывозу отходов", - отметил Куршаков.

Зачастую мусоровозы не могут подъехать к контейнерам из-за плохого состояния дорог. "Где-то просто дороги плохие, где-то проезд размывает после дождей. Сейчас, например, мы не можем проехать в деревню Никольский Затон в Юрьянском районе, потому что дорогу затопило. И таких населенных пунктов много", - пояснил Куршаков.

Еще одна серьезная проблема - устаревшие санитарные нормы, которые предписывают летом вывозить отходы везде ежедневно. "При этом есть населенные пункты, где отходов образуется для вывоза один раз в месяц, то есть 29 или 30 дней мусоровозы должны ездить фактически вхолостую, а затраты при этом могут лечь в тариф регионального оператора будущих периодов", - отметил Куршаков.

О реформе

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор АО "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.