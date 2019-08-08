Приходько заявил, что тема расширения полномочий ЕЭК заслуживает рассмотрения

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Тема расширения полномочий Евразийской экономической комиссии заслуживает рассмотрения с учетом накопленного опыта ее работы. Об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько в преддверии участия премьер-министра Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.

"В повестке заседания 9 августа в Чолпон-Ате не запланировано дискуссии по этому вопросу. Однако в принципиальном плане эта тема заслуживает рассмотрения с учетом накопленного опыта работы Евразийской экономической комиссии. К тому же внешние условия быстро меняются, появляются новые сферы экономики, которые требуют адекватного регулирования и учета в интеграционных процессах", - сказал он.

Приходько напомнил, что на момент создания договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года не были предусмотрены наднациональные компетенции в области цифрового развития, поэтому функционал ЕЭК был дополнен полномочиями, необходимыми для формирования единого цифрового пространства.

В Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, принятой на заседании Высшего евразийского экономического совета 6 декабря 2018 года, в орбиту интеграции включены сферы образования и науки, здравоохранения, туризма, спорта, торгового межрегионального сотрудничества. Страны союза будут прорабатывать совместные проекты в области "зеленых" технологий, энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий, охраны окружающей среды, добавил он.

"Данные темы не попали в договор в Союзе, но всем понятно, что это неотъемлемые составляющие интеграционного развития. Разрабатывается дорожная карта до 2025 года с перечнем конкретных мероприятий по их реализации. Важную роль будет играть ЕЭК как наднациональный координирующий орган", - отметил Приходько. По его словам, на площадке союза также звучали идеи перенести на уровень Коллегии ЕЭК решение некоторых вопросов, прежде всего, технического характера, которыми сейчас рассматриваются в Совете ЕЭК.

"Российская сторона исходит из того, что передача Коллегии ЕЭК новых инструментов должна повысить эффективность работы наднационального органа, разбюрократизировать процесс принятия решений", - резюмировал Приходько.

Тема распределения импортных пошлин в ЕАЭС

Россия рассчитывает на существенное продвижение по вопросу распределения импортных пошлин в ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии в пятницу, заявил Приходько. По словам представителя кабмина РФ, в рамках ЕАЭС рассматривается несколько подходов к определению нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов союза.

"Это нормальный рабочий процесс, задача состоит в том, чтобы найти такие развязки, которые учитывали бы интересы всех сторон. Проведена серия консультаций, позволивших сблизить позиции. Ожидаем существенного продвижения вперед предстоящем на заседании межправсовета", - заявил Приходько.

Ранее председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян в интервью ТАСС рассказывал о работе над тем, чтобы распределение импортных пошлин в ЕАЭС было основано на статистике потребления ввозимых товаров за несколько лет.

Проекты по ГЭС с Киргизией

Приходько отметил также, что Россия может возобновить сотрудничество с Киргизией по каскаду ГЭС при компенсации "Русгидро" затрат.

"Российская сторона была бы готова изучить варианты взаимодействия в сфере электроэнергетики, включая сооружение новых генерирующих объектов в Киргизии, в случае выполнения киргизской стороной в полном объеме обязательств по Межправсоглашению о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС от 20 сентября 2012 года, компенсации понесенных затрат ПАО "Русгидро", организации сотрудничества на новых условиях", - заявил Приходько.

Он напомнил, что киргизские партнеры в конце 2018 года обратились к России с предложением рассмотреть возможность возобновления сотрудничества по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

В июне 2019 года тематика проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 обсуждалась на двусторонних экспертных консультациях с участием российских компаний.

Киргизия и Россия подписали документ о совместном строительстве в верховьях киргизской реки Нарын каскада из 4 ГЭС в 2012 году. Однако в 2016 году правительство Киргизии под предлогом неисполнения российской стороной взятых на себя обязательств в одностороннем порядке вышло из соглашения. После этого принимавшая участие в проекте с российской стороны "Русгидро" потребовала вернуть уже вложенные в строительство объектов $37 млн.

Впоследствии "Русгидро" подала иск в международный арбитраж.