Приходько: работа по цифровизации ЕАЭС в перспективе улучшит рейтинги государств Союза

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Реализация цифровой повестки в ближайшей перспективе позволит улучшить позиции стран ЕАЭС в Глобальном индексе кибербезопасности. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, отвечая на вопрос, не помешают ли развитию цифровых инициатив внутри Союза низкие позиции стран ЕАЭС в Глобальном индексе кибербезопасности.

"Реализация цифровой повестки - одно из ключевых направлений деятельности Союза на ближайшую перспективу, - сказал он, отметив ряд соответствующих инициатив, реализуемых "пятеркой". - Есть основания рассчитывать, что через некоторое время это окажет позитивное влияние на международные цифровые рейтинги государств Союза".

По его словам, страны ЕАЭС оперативно реагируют на вызовы современности, встраиваются в новые мировые тренды. "В этой работе учитываются вопросы безопасности в информационной сфере. И это не зависит от позиций государств-членов в международных рейтингах", - подчеркнул Приходько.

Собеседник агентства также отметил, что цифровизация экономики открывает новые возможности для бизнеса, снижает бюрократические препоны во внешнеэкономической сфере, обеспечивает результативность борьбы с теневым оборотом товаров. "Всего лишь за год в Союзе сформирована необходимая нормативная и институциональная база, подготовлена стартовая площадка для запуска конкретных цифровых инициатив, Комиссия и государства-члены совместно прорабатывают наиболее перспективные проекты", - констатировал он.

Первый замруководителя аппарата правительства РФ уточнил, что среди них - создание Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; запуск трансграничного пространства доверия; развитие торговых площадок, использующих интернет технологии. При этом он особо отметил, что Россия нацелена на конструктивную работу на этом направлении.