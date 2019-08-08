Минкомсвязь объявила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму

ТАСС, 9 августа. Минкомсвязь РФ установила мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам совещания, которое провел замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Ранее, говорится в сообщении, жители Республики Крым и Севастополя, которые пользуются услугами федеральных операторов связи, получили уведомления об изменении тарифов, в связи с чем было принято решение по детальной проработке любых изменений тарифов для жителей этих регионов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, совещание проводилось совместно с операторами связи, по его итогам также было принято решение, что компании, планировавшие повысить тарифы, не станут этого делать. "Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы ради, что нашли взаимопонимание с операторами. Компании, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать", - подтвердили в пресс-службе.

В середине июля жителям Крыма пришли сообщения о предстоящем повышении тарифов на услуги связи МТС. В тексте смс-сообщений говорится, что с 30 июля 2019 года стоимость вызовов на МТС домашнего региона в рамках одного звонка составит 1 рубль за первую минуту разговора и с 16-й минуты разговора, со второй минуты разговора по 15-ю минуты вызовы будут бесплатными. Раньше бесплатными были 15 минут разговора в сутки, с 16-й минуты абонент платил по 75 копеек.

В связи с этим депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил ТАСС, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность повышения тарифов сотовой связи МТС для жителей Крымского полуострова.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком". При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.