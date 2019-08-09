В Венесуэле расширят завод по смешиванию нефти при участии инвестора из Китая

КАРАКАС, 9 августа. /ТАСС/. Представители китайской нефтегазовой компании CNPC вместе с коллегами из PDVSA в четверг дали старт проекту по расширению завода по смешиванию нефти в Боливарианской Республике. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в Twitter президента страны Николаса Мадуро.

"После интенсивной работы сегодня мы даем старт расширению завода по смешиванию нефти, это совместные инвестиции CNPC и PDVSA", - заявил президент страны. На встрече присутствовали также представители посольства КНР в Каракасе.

По заявлениям властей Венесуэлы, проект позволит практически вдвое увеличить производство разбавленной нефти. Начальные инвестиции составили около $800 млн, ожидается дополнительное финансирование в размере еще $1 млрд.

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями, которые усугубляют введенные США санкции. Президент страны Николас Мадуро в письме верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в июне отметил, что Соединенные Штаты лишили Венесуэлу нефтяных активов на сумму более чем $30 млрд. Кроме того, в банках были заблокированы и конфискованы более $7 млрд, которые предназначались на закупки продовольствия и лекарств. В венесуэльском МИД санкции США расценивают как "экономический терроризм", который "лишает народ Венесуэлы права на получение питания".