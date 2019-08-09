Эксперт рассказал об отсутствии оснований для резкого снижения курса юаня

ПЕКИН, 9 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Резкого обесценивания юаня в ближайшее время ожидать не следует в силу объективных экономических причин. Такую точку зрения высказал ТАСС в пятницу заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Наблюдаемое понижение курса юаня - обычное явление, - подчеркнул он. - Власти КНР способны обеспечивать стабильность национальной валюты хотя бы потому, что экономика Китая за последние годы продолжала демонстрировать стабильный качественный рост. Соответственно, резкая дефляция юаня просто невозможна".

Эксперт не согласился с обвинениями, предъявленными Вашингтоном Пекину в связи с якобы имевшими место валютными манипуляциями. "Во-первых, в начале августа Федеральная резервная система США понизила ключевую ставку, с другой стороны, американский президент Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд. Поэтому то, что произошло в Соединенных Штатах, неизбежно привело к реакции рынка - правительство Китая не вмешивалось в процесс формирования курса юаня", - пояснил Чжоу Вэйди.

Ситуация на валютном рынке

В пятницу утром Народный банк Китая (НБК, исполняет функции центрального банка) вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар, таким образом юань продолжает дешеветь с 31 июля. В то же время за последние 10 дней доллар укрепился не столь значительно - на 0,1295 пункта (1,88%). К тому же, согласно правилу, действующему с 2015 года, амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

Иначе говоря, правительство КНР не прибегало к мерам, которые бы привели к резким скачкам курса.

В понедельник Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". На следующий день НБК опубликовал заявление, в котором указал на необоснованность таких обвинений. Китайская сторона подчеркнула, что подобные действия Вашингтона негативно отразятся на всей международной экономике и нанесут урон глобальной финансовой системе.

В 2015 г. юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 г. - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений. В 2017 г. жэньминьби укрепился на 6,2%, в 2018 г. вновь опустился на 5,1%.