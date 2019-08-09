Эксперт: торговые споры между США и Китаем усиливаются только из-за действий Вашингтона

ПЕКИН, 9 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Эскалация торгово-экономических противоречий между Соединенными Штатами и КНР происходит исключительно из-за действий Вашингтона, которые следует рассматривать как типичное проявление американской гегемонии. Такую точку зрения высказал ТАСС в пятницу заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Китайско-американские торговые противоречия в последнее время усилились из-за действий США, которые можно назвать американской гегемонией, - заявил он. - Эскалация произошла, прежде всего, в силу однобокой политики Вашингтона, это конкретный случай проявления протекционизма Соединенных Штатов".

По словам эксперта, подобные трения могут оказать "большое негативное влияние как на американскую и китайскую экономики, так и на весь мир". "Фактически это негативные меры, предпринимаемые США вопреки всеобщему процессу глобализации", - подчеркнул Чжоу Вэйди.

Заместитель главы исследовательского института отметил, что китайско-американские переговоры по торговым вопросам за многие месяцы так и не достигли поставленной цели, что может еще более отрицательно отразиться на глобальной экономике в будущем.

Торговые и валютные противоречия

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из Соединенных Штатов и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары.

В пятницу утром Народный банк Китая (НБК, исполняет функции центрального банка) вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар (новый минимум за последние 11 лет), таким образом юань продолжает дешеветь с 31 июля. В то же время за последние 10 дней юань ослаб по отношению к доллару не столь значительно - на 1295 пунктов (1,88%) - иначе говоря, правительство КНР не прибегало к мерам, которые бы привели к резким скачкам курса.

Несмотря на это, еще в понедельник Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". На следующий день НБК опубликовал заявление, в котором указал на необоснованность таких обвинений. Китайская сторона подчеркнула, что подобные действия Вашингтона негативно отразятся на всей международной экономике и нанесут урон глобальной финансовой системе.