Минсельхоз РФ не поддержал идею запретить уничтожение санкционных продуктов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ не поддержало идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, подчеркнув, что ее реализация может способствовать расширению нелегального оборота. Это следует из ответа ведомства на запрос комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству "о возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов", направленный после протокольного поручения нижней палаты парламента.

"Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ", - говорится в письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут (копия имеется в распоряжении ТАСС).

По словам чиновника, введение запрета на уничтожение "может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров, в том числе представляющих потенциальную опасность в связи с нарушением правил ввоза товаров". Речь идет об "отсутствии либо недостоверности документов, подтверждающих происхождение, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, а также маркировки.

Кроме того, Лут отметила, что в соответствии с законодательством РФ "специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия в рамках специальных экономических мер могут меняться в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой". В связи с этим "Минсельхоз России в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции", подчеркивается в документе.

Обращение в правительство на эту тему было направлено по инициативе депутатов фракции "Справедливая Россия". Как отмечал ранее ее лидер Сергей Миронов, "санкционные продукты не должны попадать на [российский] рынок, запрет на торговлю ими абсолютно обоснован". При этом политик считает, что "не обязательно давить их бульдозерами, "удобрять" едой землю". По его мнению, "санкционные продукты, если они качественные, можно передавать в социальные учреждения, просто раздавать нуждающимся".

Ранее Роспотребнадзор в ответ на запрос Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил разработать нормативные акты "о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу". После этого вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу. При этом он оговорился, что "это требует обсуждения". Позднее Роспотребнадзор конкретизировал свою позицию и высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, запрещенной к ввозу в РФ.