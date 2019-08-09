Источник: убытки предпринимателей от протестов в Москве превысили 106 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в столичной мэрии.

Ранее он сообщил, что суммарные вынужденные издержки предприятий торговли и услуг за два дня протестов на улицах и бульварах в центре Москвы могут превысить 60 млн рублей.

"На период массовых беспорядков 27 июля и 3 августа на территории Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы временно приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, были демонтированы часть летних кафе. Кроме того, в результате общественных беспорядков был нанесен ущерб собственности города и предпринимателей. <...> Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ущерб городу также выражается в снижении привлекательности центра для москвичей и туристов и негативном влиянии на имидж города. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным отрицательным экономическим эффектам в будущем и существенному сокращению доходов бюджетной системы от туризма и городских фестивалей.

Беспорядки на Тверской улице

По словам источника, 27 июля ограничения затронули предприятия торговли услуг на Тверской улице и прилегающих к ней переулках, Большой Дмитровке, Камергерском и Столешниковом переулке, Страстном и Тверском бульварах, Трубной площади, Большой Никитской и Большой Бронной улицах.

"Всего было закрыто 75 предприятий торговли, 79 предприятий общественного питания, были демонтированы 63 летних кафе. По предварительным оценкам, закрытие предприятий привело к недополученному обороту в размере 34,5 млн рублей, что, в свою очередь, повлекло снижение поступлений в бюджетную систему города Москвы - региональные и местные налоги и сборы, отчисления в социальные фонды - в размере 4,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в тот день предприятия также получили суммарный ущерб от повреждений их конструкций со стороны протестующих на 3,6 млн рублей. Мэрия получила 27 таких обращений предприятий торговли и общественного питания.

Митинг на Бульварном кольце

"На период массовых беспорядков 3 августа в центре Москвы временно приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, были демонтированы часть летних кафе на протяжении всего Бульварного кольца и ряда прилегающих улиц.

Всего было закрыто: один торговый центр; 88 предприятий торговли; семь предприятий бытового обслуживания; 28 нестационарных торговых объектов; 68 предприятий общественного питания; а также было демонтировано 68 летние кафе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным оценкам, закрытие предприятий привело к недополученному обороту в размере 56,3 млн рублей, что также повлекло снижение поступлений в бюджетную систему города Москвы в размере 7,7 млн руб. В адрес органов исполнительной власти города Москвы поступило 31 обращение предприятий торговли и общественного питания о нанесенном им ущербе на сумму более 11,81 млн рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.