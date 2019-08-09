Роскачество подготовило рекомендации по выбору школьной формы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества накануне начала учебного года подготовили рекомендации по выбору формы для школьников. Они советуют тщательно проверять маркировку изделий и состав тканей, говорится в сообщении организации.

"В маркировке должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования", - приводят в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

В Роскачестве пояснили, что в маркировке должна быть указана страна изготовления, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, дистрибьютора, наименование изделия ("сарафан для девочек", "брюки для мальчиков"), а также его дата изготовления. Кроме того, на маркировке должен быть указан единый знак обращения на рынке, товарный знак, вид и массовая доля натурального и химического сырья в материале верха и подкладке. На изделии также должен быть обозначен его размер и даны инструкции по уходу за ним.

Эксперты рекомендуют не пугаться небольшого количества синтетики в составе ткани, поскольку в определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит. В сочетании с шерстью синтетика не меняет основных качеств ткани.

В то же время при доле в ткани более 70% полиэфирных волокон, например полиэстера или полиамида в составе подкладки, школьная форма может иметь "эффект парника", так как такая ткань не будет "дышать" и впитывать влагу. При этом стоит учесть, что это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. По мнению экспертов, если состав подкладки не указан в маркировке, лучше не приобретать такую продукцию.

Вариантом для ткани подкладки может стать ткань, изготовленная из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. При этом не стоит путать синтетические волокна с искусственными. "Синтетику", в том числе полиэстер, эластан и акрил, делают преимущественно из продуктов переработки нефти. А искусственные волокна, например вискозу, производят из продуктов натурального происхождения - из целлюлозы, поэтому такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны для тела, отмечают эксперты.