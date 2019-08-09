ОДК поставит более 20 газотурбинных установок для "Силы Сибири" до 2021 года

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит более 20 газотурбинных установок (ГТУ) для газопровода "Силы Сибири" компании "Газпром", сообщил журналистам управляющий директор "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов.
"Пермские ГТУ для проекта "Сила Сибири" будут произведены в 2019-2020 годах. В 2019 году должны поставить порядка восьми машин мощностью 16 МВт и порядка 13 машин мощностью 25 МВт на следующий год. Мы стараемся начать поставки в 2019 году, чтобы в 2020 году это завершить", - сказал он.
Попов уточнил, что "на этот год резко возросли потребности в наземных газоперекачивающих установках со стороны "Газпрома" - это касается и ремонтов, и поставок новой техники". "Примерно на 20-25% рост в этом году по сравнению с прошлым годом", - сказал он.
Первый двигатель для газопровода "Сила Сибири" прошел испытания, пояснил представитель "ОДК - Пермские моторы".
О проекте
По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.