В Киргизии началась встреча глав правительств стран ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. В Киргизии началась встреча премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятие, в котором принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проходит в Чолпон-Ате на берегу озера Иссык-Куль. Перед этим главы правительств несколько минут погуляли по берегу озера, затем они отправились на переговоры, которые пройдут в узком и расширенном составах и завершатся подписанием итоговых документов.

У главы кабмина РФ также запланированы отдельные встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым. В программе также значится церемония гашения памятных почтовых марок, выпущенных почтовыми службами государств - членов ЕАЭС к 5-летию подписания договора о Союзе и 25-летию евразийской интеграции. Ожидается, что по окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

Утром в пятницу российский премьер провел отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. На ней Медведев заверил, что Россия продолжит оказывать республике помощь и поддержку, а также сообщил, что обсудил отношения двух стран с президентом РФ Владимиром Путиным.

Повестка дня

Медведев в четверг вечером в беседе с журналистами по прибытии в Киргизию выразил надежду на то, что события последних дней в Киргизии, связанные с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, не станут негативным фоном предстоящего заседания. Он отметил, что обсудит с коллегами по ЕАЭС такие актуальные вопросы, как пошлины и маркировка товаров. "Собираются главы правительств, рассматриваются все насущные, важнейшие вопросы нашего большого евразийского проекта, - сказал он. - Там и вопросы, связанные с пошлинами, вопросы, связанные с маркировкой, и ряд других, в том числе внесенных по инициативе различных сторон". По словам Медведева, ценность формата межправительственного совета заключается в том, что любая сторона выносит на рассмотрение вопрос, который имеет очевидное экономическое и социальное звучание в конкретной стране, и на уровне глав правительств этот вопрос сразу же рассматривается. "Я уверен, завтра [в пятницу] должны быть серьезные, полноценные обсуждения", - отметил глава кабмина РФ.

"В повестке встречи [глав правительств стран ЕАЭС] - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, - сообщили в пресс-службе правительства РФ. - Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики".

На заседании планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, которое вводит разрешительный порядок транзита соответствующих категорий товаров, регламентирует взаимодействие уполномоченных государственных органов, в том числе информационный обмен о возможных злоупотреблениях хозяйствующих субъектов. Участники встречи планируют подписать протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Как сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, для формирования в рамках ЕАЭС общего финансового рынка к 2025 году и в развитие подписанного председателями центральных (национальных) банков стран Союза 6 ноября 2018 года Соглашения о гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка планируется утвердить график совместной работы на этом направлении до 2025 года.

"Документ фактически является дорожной картой по сближению норм и стандартов в финансовой сфере, - пояснил он. - Следующим этапом станет утверждение Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС".

Главы правительств также обсудят ход работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, призванного способствовать устранению препятствий во взаимной торговле государств-членов такой продукцией. "Согласована большая часть разделов проекта соглашения, остаются отдельные вопросы правового характера, которые будут доработаны экспертами", - добавил Приходько.