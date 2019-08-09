ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") рассчитывает увеличить ежегодный выпуск новых российских авиадвигателей ПД-14 до 50 штук к 2025 году. Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
"На сегодняшний момент мы спокойно можем выпускать с учетом коопераций (предприятий ОДК) 3-4 двигателя ПД-14 в год. Задача, которая поставлена ОДК и заказчиком ("Иркут") - это выйти к 2025 году на уровень 50 комплектов двигателей", - сказал Попов.
Он отметил, что первый серийный двигатель ПД-14 будет двигатель под номером 19. "Это уже двигатель, который будет поставляться не на летающие лаборатории, а двигатель, который будет идти в серию. Серийное производство этого двигателя мы должны начать в следующем году и выпустить первый серийный двигатель в 2020-2021 году", - уточнил глава ОДК-ПМ.
В рамках этой задачи идет закупка оборудования и совершенствование технологий не только на "ОДК-Пермские моторы", но и на других предприятиях ОДК, пояснил Попов.
Установка двигателей на самолет МС-21
ОДК планирует установить первые двигатели ПД-14 на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, отметил Попов.
"Договоренности с "Иркутом" (производителем МС-21 - прим. ТАСС) - это первый квартал следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о начале установки двигателей ПД-14 на самолет МС-21.
Также он напомнил, что завод рассчитывает получить сертификат на производство двигателей ПД-14 по европейским нормам и правилам после аудита Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), который может завершиться в 2020 году.
"В марте 2019 года у нас состоялся первый аудит EASA. Следующий состоится в октябре этого года. Есть график, согласно которому комиссия EASA должна приехать весной и осенью 2020 года. Завод должен получить сертификат на производство двигателей ПД-14 по европейским нормам и правилам", - сказал он.
Послепродажное обслуживание
ОДК планирует получить от Минпромторга России 36 млрд рублей на финансирование послепродажного обслуживания нового авиадвигателя ПД-14 до 2030 года, сообщил Попов.
"Мы сейчас ведем большую работу с Минпромторгом по получению финансирования на ППО (послепродажное обслуживание) ПД-14. ППО требует финансирования - это и создание пула резервных двигателей на первом этапе. Мы внимательно смотрим за конкурентами и видим, какие усилия они (P&W) предпринимают, чтобы двигатели всегда находились в пуле подменных двигателей и в резерве. Второе - это создание и наполнение складов запасных частей, создание ремонтного производства, точек модульного ремонта в основных местах эксплуатации самолета - это Московский авиационный узел", - сказал он.
Попов пояснил, что заявка в министерство направлена, и "разговор идет о 36 млрд руб. до 2030 года". "Это общая цифра, которая разбита на несколько этапов. Сумма будет зависеть от парка летающих самолетов с нашими моторами. Рассчитываю на начало финансирования в 2020 году", - уточнил руководитель ОДК-ПМ.
О двигателе
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (оба предприятия входят в ОДК).
О самолете
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первым эксплуатантом нового воздушного судна можно стать авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии".