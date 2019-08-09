ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") рассчитывает увеличить ежегодный выпуск новых российских авиадвигателей ПД-14 до 50 штук к 2025 году. Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.

"На сегодняшний момент мы спокойно можем выпускать с учетом коопераций (предприятий ОДК) 3-4 двигателя ПД-14 в год. Задача, которая поставлена ОДК и заказчиком ("Иркут") - это выйти к 2025 году на уровень 50 комплектов двигателей", - сказал Попов.

Он отметил, что первый серийный двигатель ПД-14 будет двигатель под номером 19. "Это уже двигатель, который будет поставляться не на летающие лаборатории, а двигатель, который будет идти в серию. Серийное производство этого двигателя мы должны начать в следующем году и выпустить первый серийный двигатель в 2020-2021 году", - уточнил глава ОДК-ПМ.

В рамках этой задачи идет закупка оборудования и совершенствование технологий не только на "ОДК-Пермские моторы", но и на других предприятиях ОДК, пояснил Попов.

Установка двигателей на самолет МС-21

ОДК планирует установить первые двигатели ПД-14 на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, отметил Попов.