В Apple уверены, что ФАС не выявит нарушений компанией антимонопольного законодательства

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple уверена, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам расследования убедится в предоставлении равных возможностей для разработчиков приложений, которые размещаются в App Store. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании, комментируя возбуждение ФАС дела по жалобе "Лаборатории Касперского" относительно действий корпорации на рынке распространения приложений для iOS.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, и мы уверены, что их расследование подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store. Мы относимся ко всем разработчикам одинаково и вкладываем большие средства в создание безопасного и надежного пространства, где пользователи могут находить и скачивать разнообразные приложения", - говорится в сообщении компании.

Комментируя обнаруженные ФАС признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS в связи с "применением корпорацией неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий программного обеспечения", в Apple вновь подчеркнули, что это связано с политикой компании в области обеспечения конфиденциальности и безопасности пользовательских данных.

"Недавно мы обновили наши Рекомендации для приложений с функцией родительского контроля, потому что технология, которую они используют, может привести к серьезным последствиям для конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений", - пояснили в Apple отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в связи с которым "Лаборатория Касперского" и обратилась в ФАС с жалобой.

Другие разработчики приложений родительского контроля, использующие ту же технологию управления мобильными устройствами, включая Our Pact и Qustodio, были одобрены, и в настоящее время доступны в App Store, заключили в Apple.