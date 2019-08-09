BMW отзывает в России более 22 тыс. автомбилей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает в России 22 тыс. 286 автомобилей BMW 5 и 6 серии, реализованных с июня 2003 года по август 2010 года, сообщил Росстандарт.

Причиной отзыва является риск возникновения коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. "Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска", - отмечается в сообщении.

Кроме того, коррозия в некоторых случаях может привести к оплавлению проводки, предупредил Росстандарт.

На подпадающих под отзыв автомобилях проведут проверку и доработку проблемного узла. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.