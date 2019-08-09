Минпромторг отправил на доработку заявку СП Siemens и "Силмаша" на СПИК по турбинам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ вернул компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам" Алексея Мордашова) заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Об этом сообщил ТАСС представитель Минпромторга.

Заявка отправлена на доработку в связи с изменением механизма специнвестконтракта, согласно которому произошло "фактическое смещение вектора от задач преимущественно инвестиционного характера в сторону разработки и трансфера новых технологических компетенций", отметил он. Заключение СПИК в рамках новой модели будет производиться по перечню современных технологий, утверждаемых правительством РФ.

"СТГТ рекомендовано провести оценку соответствия проекта по локализации в РФ газовых турбин большой мощности новому формату механизма СПИК после утверждения правительством РФ соответствующего перечня современных технологий. Заявление о заключении специнвестконтракта возвращено СТГТ на доработку", - сказал представитель Минпромторга.

СТГТ направил в Минпромторг РФ 2 июля заявление на заключение специнвестконтракта. Он позволит предприятию получить статус российского производителя, а вместе с этим - возможность осуществлять поставки газовых турбин для модернизации теплоэлектростанций по новой правительственной программе.

Компания же планировала до середины 2023 года локализовать компоненты "горячего тракта" и систему автоматического управления газовой турбиной. Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%, сообщалось ранее.

Представитель Siemens в России сообщил газете "Ведомости", что компания в курсе изменений, касающихся заключения специнвестконтракта, однако пока не получала ответа от Минпромторга. "Пока мы не получили официального ответа от Минпромторга по нашему заявлению. На текущий момент все ранее озвученные планы остаются в силе", - сказал представитель Siemens.