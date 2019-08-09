Самарский "Авиакор" первым в России начнет производство авиационных контейнеров

САМАРА, 9 августа. /ТАСС/. Самарский авиационный завод "Авиакор" первым в России начнет производство авиационных контейнеров для перевозки багажа, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В России на сегодняшний день ни авиаконтейнеры, ни паллеты для перевозки авиационного багажа не производятся. Проанализировав рынок, "Авиакор" первой из российских компаний принял решение о расширении собственной линейки выпускаемой продукции гражданского назначения и запуске производства авиационных контейнеров на своих мощностях", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас определяется кооперация поставщиков алюминиевых изделий по проекту, после чего будут изготовлены прототипы для испытаний. Как сообщили ТАСС на предприятии, разработана документация, изготовлены макеты продукции, подготовлена производственная площадка. Персонал прошел необходимое обучение для производства нового для завода вида продукции.

В дальнейшем на заводе планируют пройти процедуру сертификации по нормам Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это необходимо, поскольку в российской гражданской авиации используются преимущественно самолеты иностранного производства. Визит экспертов EASA ожидается до конца текущего года.

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, на нем работают 1,4 тыс. человек. Компания входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. В 2003 году "Авиакор" приступил к реализации проекта по выпуску Ан-140, а в 2015-м решил приостановить программу производства этих машин из-за ситуации на Украине.