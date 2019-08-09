Пашинян: договор о зоне свободной торговли Сингапура и ЕАЭС могут подписать 1 октября

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз и Сингапур могут подписать договор о создании зоны свободной торговли 1 октября в Ереване. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

"В случае своевременного завершения переговорного процесса и согласования проекта договора премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване, на котором и будет подписан этот договор", - сказал он. Пашинян добавил, что это заседание пройдет 1 октября в Ереване. По его словам, для достижения этого результата необходимо ускорить подготовку и согласование договора.

Премьер Армении также сообщил, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване будет проходить форум "Транзитный потенциал евразийского континента", на который приглашены главы государств всех стран "пятерки" и стран-партнеров ЕАЭС.