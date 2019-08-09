Участникам ВЭФ презентуют 15 сервисов для инвесторов

ТАСС, 9 августа. Пятнадцать сервисов для инвесторов представят на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

"Участникам Форума будут представлены 15 основных сервисов для инвесторов, которые предоставляются институтами развития Дальнего Востока. Среди них: подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, на форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025-2035 годы. Для посетителей на единой площадке будет представлена зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала.

Также будут представлены новые инициативы - ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. По итогам прошлогоднего форума подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3,1 трлн рублей.