Медведев призвал ускорить подготовку торговых соглашений ЕАЭС с Сербией и Сингапуром

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку соглашений о зонах свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, а также Сингапуром.

Выступая на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, глава российского правительства отметил, что нужно и дальше укреплять сотрудничество этого объединения с соседями по СНГ и другими странами. "Успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом, скоро заработает временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Это дает нашим товарам определенные преимущества на рынках этих стран", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что ЕАЭС также стремится к расширению числа своих зарубежных партнеров, в том числе за счет региональных организаций, таких как АСЕАН.

"Мы такую деятельность всячески поддерживаем. Думаю, что нужно ускорить процедуры, которые необходимы для подписания соглашений о зоне свободной торговли с Сербией и Сингапуром", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, что Евразийский экономический союз и Сингапур могут подписать договор о создании зоны свободной торговли 1 октября в Ереване.