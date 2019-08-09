ФАС оштрафовала "Ростелеком" за повышение цен на домашний интернет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В рамках маркетинговой акции "Пакет навсегда" компания обещала сохранить плату за услуги в неизменном виде, однако уже через некоторое время повысила тариф в среднем на 40 рублей, говорится в сообщении службы.

"Ростелеком" сообщал, что "такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда", приводит цитату ФАС. При этом никаких исключений или уточнений относительно периода действия цен на услуги не содержалось.

В результате комиссия ведомства решила, что такие действия оператора сотовой связи нарушают требования закона о защите конкуренции.