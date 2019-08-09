Умные приборы учета сэкономили "Россети Московский регион" более 100 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Интеллектуальные электросчетчики позволили "Россети Московский регион" сэкономить более 100 млн рублей в первом полугодии 2019 года за счет снижения потерь при передаче электроэнергии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба энергетической компании.

"Энергетики компании "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") в рамках инвестиционной программы устанавливают на границах балансовой принадлежности с потребителями приборы учета с удаленной передачей данных. В течение первого полугодия 2019 года установлены более 5,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков, что позволило "Россети Московский регион" сэкономить более 100 млн рублей за счет снижения потерь при передаче электроэнергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к 2022 году появятся более 270 тыс. новых умных счетчиков, что позволит сэкономить более 2 млрд рублей за счет сокращения издержек на покупку электроэнергии для компенсации потерь. Сэкономленные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что повысит надежность электроснабжения потребителей.

Умные счетчики откроют для потребителей целый ряд новых возможностей. С внедрением интеллектуальных приборов учета жители столичного региона смогут контролировать параметры поставляемой электроэнергии, дистанционно считывать показания, а также переходить на многотарифный расчет. Кроме того, приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче", - поясняется в сообщении.