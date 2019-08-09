МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году также понижен по сравнению с предыдущей оценкой - на 50 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с. При этом общий объем спроса остался неизменен на 2019 год и составит 100,4 млн б/с. Свой текущий прогноз эксперты МЭА называют в отчете "хрупким" и указывают на "большую вероятность его пересмотра в сторону дальнейшего снижения".

Темпы роста спроса как в 2019, так и в 2020 году, будут отставать от темпов роста предложения нефти от стран "не ОПЕК". Так, в 2019 году поставки нефти из этих стран вырастут на 1,9 млн б/с, а в 2020 году - на 2,2 млн б/с, ожидают в МЭА. Как подчеркивали специалисты агентства ранее, в следующем году рынок будет весьма хорошо снабжаться.

Запасы нефти стран ОЭСР

Согласно отчету МЭА, коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне 2019 года выросли на 31,8 млн баррелей - до 2,961 млрд баррелей. На этом уровне запасы на 66,9 млн баррелей превысили средний за пять лет уровень.

Предварительные данные показывают, что запасы падают в США, но растут в Японии. Объем в плавучих хранилищах увеличился на 31,9 млн баррелей (данные на июль - прим. ТАСС) - до 55,9 млн баррелей, что является максимальным уровнем с августа 2017 года. МЭА объясняет это увеличением запасов нефти в иранских танкерах. С мая этого года против Ирана действуют ужесточенные санкции США, которые полностью запрещают импорт нефти из Ирана.

В мае запасы нефти стран ОЭСР превышали среднюю за пять лет норму только на 6,7 млн баррелей, сообщалось в предыдущем отчете.

Добыча стран ОПЕК

Добыча нефти странами ОПЕК в июле снизилась на 190 тыс. б/c по отношению к июню - до 29,71 млн б/с, отмечает МЭА.

Сильнее всех добычу сокращает Саудовская Аравия, которая снизила ее почти на 1 млн б/c по отношению к октябрю 2018 года, взятому за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи нефти. Иран и Венесуэла освобождены от ограничений в рамках Венской сделки, но их добыча падает стремительно под действием санкций США. Так в июле Иран снизил добычу еще на 50 тыс. б/c - до 2,23 млн б/с. Венесуэла снизила добычу на 60 тыс. б/c - до 0,81 млн б/c.

По подсчетам МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующих в договоренностях о сокращении добычи, выполняли их в июле на 119%, так как ряд стран перевыполняют свои квоты. Страны "не ОПЕК" в июле так же перевыполнили сделку, сократив добычу на 115% от плана. В основном это происходит за счет Казахстана и Азербайджана.