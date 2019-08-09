Медведев призвал коллег в ЕАЭС ускорить ратификацию документов по общему финансовому рынку

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. РФ призывает партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) ускорить ратификацию всех документов по формированию к 2025 году общего финансового рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Он напомнил, что общий финансовый рынок на пространстве стран "пятерки" (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизии) должен быть создан к 2025 году. "Я хотел бы призвать наших партнеров более активно действовать в этом направлении и ускорить ратификацию всех необходимых документов", - обратился Медведев к коллегам по ЕАЭС.

В целом, по его словам, общая задача - ускорить процессы интеграции в ЕАЭС, стимулировать экономическую активность и повысить уровень жизни граждан стран, входящих в союз. "На нашем общем рынке сейчас проживают свыше 180 млн потребителей, поэтому для общения между ними препятствий быть не должно, здесь позиция у всех единая. Наверное, есть разница в подходах - как достичь этого состояния, но в целом, мы конечно же за то, чтобы сформировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн кв. км", - заметил Медведев.

По его словам, уже сейчас на общем рынке стран ЕАЭС "есть широкий выбор качественных товаров", продающихся по конкурентоспособным ценам. "Например, в части сельскохозяйственной продукции и плодоовощной продукции наши страны очень хорошо кооперируются и альтернативы этим поставкам во многом не просматриваются", - отметил Медведев. Он подчеркнул, что на пространстве ЕАЭС должны действовать самые высокие стандарты качества товаров. "Только что договорились о том, чтобы работа по совершенствованию техрегламентов стала более интенсивной", - сказал премьер-министр РФ.

Он отметил, что продолжается работа и над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в ЕАЭС. "Надеемся сейчас, что большая часть этих позиций уже согласована, мы договорились о том, как действовать дальше", - сказал Медведев.