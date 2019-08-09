Реконструкцию сахалинского аэропорта на Итурупе закончат в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Реконструкцию сахалинского международного аэропорта Ясный на острове Итурупе стоимостью почти 118 млн рублей планируют завершить в 2020 году, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Площадь здания аэровокзала увеличат более чем на 20%. Там расширят зону контроля доступа в аэропорт, залы ожидания и предполетного досмотра. К работам приступят в этом году, а полностью реконструкцию завершат в следующем", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что пропускная способность здания аэропорта увеличится до 70 пассажиров в час. Здание воздушной гавани станет больше за счет новой пристройки, которая появится со стороны привокзальной площади. Специалисты заменят инженерные коммуникации, обновят фасад. Проектом предусмотрено обустройство помещения обработки багажа.

Проектно-сметную документацию на реконструкцию аэровокзала одобрили специалисты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России. По данным властей, подрядчик приступит к обновлению здания в течение нескольких месяцев. На реализацию проекта из бюджета области направят почти 118 млн рублей.

Международный аэропорт Ясный построили на Итурупе в 2014 году. Он пришел на смену Буревестнику, который неудобен из-за значительного удаления от населенных пунктов острова. Ясный расположился рядом с поселком Курильск, селами Рейдово и Китовое. К аэровокзалу ведет современное шоссе с асфальтовым покрытием.