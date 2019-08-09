Испытания нового гражданского авиадвигателя ПД-35 начнутся в 2023 году

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Перспективный гражданский двигатель большой тяги ПД-35, необходимый для создания новых широкофюзеляжных самолетов будет сертифицирован в 2027 году, его испытания начнутся в середине 2023 года. Об этом говорится в материалах "ОДК - Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию).

"Начало испытаний газогенератора планируется в 2021 году, старт испытаний авиадвигателя ПД-35 - в середине 2023 года, а на летающей лаборатории - в 2025 году. Сертификат на двигатель ПД-35 планируется получить в 2027 году, следует из материалов.

Ранее управляющий директор - генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев сообщал, что общий объем инвестиций в проект ПД-35 180 млрд руб. В серию ПД-35 может пойти в 2028 году.

О двигателе

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн).

Разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в ОДК). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн).

Планируется, что ПД-35 будут устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.

Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы".