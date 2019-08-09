Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России считает преждевременными выводы о сокращении в аптеках ассортимента лекарств низкого ценового сегмента, общий анализ можно будет сделать по итогам года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные DSM Group сообщила, что впервые за три года продажи в аптеках недорогих лекарств - в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей - показали падение. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связал сложившуюся ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек.

По данным, приведенным пресс-службой Минпромторга, по итогам пяти месяцев 2019 года розничные продажи в ценовом сегменте от 500 рублей увеличились на 13,5%, в сегменте от 150 до 500 рублей - сократились на 1,6%, в сегменте от 50 до 150 рублей - сократились на 1,9%, в сегменте до 50 рублей - сократились на 8,1%. При этом розничные продажи лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП по итогам января - мая в ценовом сегменте от 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 12%, в сегменте от 150 до 500 рублей - на 1,4%, в сегменте от 50 до 150 рублей - на 4,2%, в сегменте до 50 рублей - сократились на 9,2%.

"Данные за указанный период, как и за полугодие, не в полной мере репрезентативны, вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать по итогам года", - отметили в Минпромторге.

Необходимо учитывать отсутствие в розничной продаже лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, применяемых преимущественно или даже исключительно в условиях стационара, а также закупаемых для реализации государственных программ льготного лекарственного обеспечения и в рамках обеспечения лекарственными препаратами по социально-значимым заболеваниям (туберкулез, ВИЧ и т.д.), пояснило министерство. Отмечается, что мониторинг производства лекарств низкого ценового сегмента осуществляется каждый квартал.

В Минпромторге добавили, что в целях совершенствования правового регулирования в сфере обращения лекарственных средств Минздрав разработал и внес в правительство РФ проект изменений в закон "Об обращении лекарственных средств в части определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения", которым предполагается установить критерии взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.