Сбербанк и "Союзмультфильм" хотят создать анимационный кластер

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сбербанк и "Союзмультфильм" планируют создать на базе киностудии анимационный кластер, который может объединить несколько анимационных студий, образовательные центры, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедийные компании и телеканал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма" в пятницу со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

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Ранее ряд СМИ сообщили, что Сбербанк может получить 80% акций ООО "Союзмультфильм". По данным РБК, Минкультуры, которому подчиняется "Союзмультфильм", и Минэкономразвития поддержали эту инициативу. В пятницу в пресс-службе банка ТАСС сообщили, что Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии. При этом в банке не уточнили, войдет ли Сбербанк в капитал ООО "Союзмультфильм".

"Сбербанк и ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" планируют разработать совместную стратегию, направленную на развитие и рост анимационной отрасли в России и создание анимационного креативного кластера на базе киностудии "Союзмультфильм". На наш взгляд, индустрия имеет потенциал значительного роста, и у России есть возможность в течение пяти лет войти в топ 10 мировых анимационных держав. Креативный анимационный кластер может включать в себя анимационный технопарк, объединяющий несколько анимационных студий, образовательный центр для специалистов, детский обучающий центр анимации, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедийные компании, телеканал, интернет-платформу и агрегатор детско-семейного контента", - сказала Слащева.

По ее словам, в рамках проекта может быть построен и новый кластер, который станет центром притяжения инновационных проектов в сфере анимации, в том числе в таких отраслях, как медицина и образование.

"Мы убеждены в том, что российский анимационный контент имеет возможность конкурировать на международных рынках, а Россия может стать местом производства иностранного контента зарубежными студиями. Однако для этого в отрасль должны прийти частные инвесторы, способные привнести системный и технологичный управленческий ресурс, средства для развития и финансирования новых российских проектов. На наш взгляд, при отсутствии серьезных инвестиций индустрия анимации может остаться небольшой отраслью, не отвечающей высокому уровню своего наследия и планам развития страны", - добавила председатель правления киностудии.

Она отметила, что Сбербанк имеет опыт в части технологических решений и разработок и способен построить систему распространения и доставки анимационного детского контента по всей стране и на зарубежные рынки.