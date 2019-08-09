ФАС пока не получала жалобы на производителей и поставщиков из-за роста цен на хлеб

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала жалобы на поставщиков и производителей, связанные с ростом стоимости хлеба в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пока нет", - отметили в ФАС, отвечая на вопрос, поступали ли такие жалобы в службу.

Представитель антимонопольного органа пояснил, что в случае, если в ФАС поступят жалобы на конкретных производителей и поставщиков, служба начнет проведение новых проверок на рынке, в инициативном порядке она это делать не планирует. "ФАС России постоянно мониторит ситуацию на рынке хлеба и в случае необходимости проводит проверки обоснованности повышения цен с целью выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства", - привела пресс-служба слова начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко.

По ее словам, например, в июле 2019 года проверки обоснованности повышения цен на хлеб были проведены Брянским и Челябинским УФАС России. В результате установлено, что основной причиной повышения цен на хлеб является увеличение затрат на сырье, в первую очередь, на муку, являющуюся основой для производства хлеба. В свою очередь, рост цен на муку обусловлен высокими ценами на зерно ржи и пшеницы.

Кроме того, как напомнила Мирониченко, с 1 января 2019 г. вступили в силу новые ГОСТы на пшеничную и ржаную хлебопекарную муку, в соответствии с которыми значительно повысились требования к зерну для производства хлебопекарной муки, что привело к росту затрат на закупку зерна более высокого класса для производства муки в течение первого полугодия 2019 года. При этом цены на муку, как и цены на хлеб, находятся на самом высоком уровне с 2009 года.

Также увеличились иные статьи затрат в себестоимости продукции: стоимость топлива, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, энергоресурсы, заработную плату работников, добавила она. По итогам проверок в действиях хлебокомбинатов при установлении оптово-отпускных цен на хлеб признаков нарушения антимонопольного законодательства в части установления монопольно высокой цены не установлено.

О подорожании хлеба

Ранее издание РБК сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Больше всего подорожал черный хлеб - на 9,6%.

Минсельхоз РФ указывал, что повышение розничных цен на хлеб с начала года в РФ соответствует уровню инфляции, а ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная. По мнению опрошенных участников рынка, заявления о скачке цен на хлеб являются спекуляцией.