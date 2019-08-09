Экспертиза не доказала право собственности экс-главы минобороны Грузии на "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Национальное бюро судебной экспертизы Грузии не сумело доказать подлинность подписи бизнесмена, владельца телеканала "Рустави-2", Кибара Халваши на документе, согласно которому экс-министр обороны Ираклий Окруашвили может доказать, что телеканал на самом деле принадлежит ему. Об этом в пятницу сообщил журналистам соратник Окруашвили по партии "Победившая Грузия", экс-глава Верховного суда Константин Кемулария.

Документ, о котором идет речь, по словам экс-министра, был составлен в 2010 году. Из-за этого Окруашвили утверждает, что еще в 2004 году, когда телеканал был впервые оформлен на Халваши, реальным владельцем был он сам. По словам Окруашвили, согласно условиям договора Халваши был его номинированным лицом, владеющим правом собственности на телекомпанию, а в случае его нарушения он должен выплатить Окруашвили $7 млн. Халваши сдал образец своей подписи на проверку в конце июля.

"Это заключение (об экспертизе подписи - прим. ТАСС) расписано на половине страницы, то есть эксперт очень поверхностно пишет, что буквы В и Ш, оказывается, своей наклонностью и нюансами не соответствуют тем буквам, с которыми мы сталкиваемся в экспериментальных образцах Халваши. И это дает право сделать категорическое заключение о том, что эта подпись не сделана Халваши", - сказал Кемулария.

В заключении экспертизы однопартиец Окруашвили видит политический след и уверен, что власти делают все для того, чтобы "прибрать к рукам телеканал" и не заинтересованы в восстановлении справедливости. Сам Окруашвили на данный момент взят под стражу судом по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня.

История с документом всплыла после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля опубликовал решение, где говорится, что он не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле "Рустави-2". Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к Халваши.

После того, как телеканал отошел Халваши, который владел им еще в 2004-2006 годах, Окруашвили заявил, что реальным владельцем "Рустави-2" является он сам, а не бизнесмен, и при помощи этого документа пытался доказать свою правоту. Халваши изначально говорил, что подпись на документе была подделана.