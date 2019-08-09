Россия сократила долю расчетов в долларах по экспорту в страны ЕС и БРИКС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия в первом квартале 2019 года сократила долю расчетов в долларах по экспорту в страны ЕС, БРИКС, а также Китай, в то время как доля экспорта в евро увеличилась, говорится в материалах ЦБ РФ.

Уточняется, что доля доллара в оплате экспорта из России в страны ЕС и БРИКС упала ниже 50%. На расчеты в долларах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам со странами ЕС в первом квартале 2019 года пришлось 46,6% (54,4% по итогам 2018 года), со странами БРИКС - 40,6% (73,1%), в том числе с Китаем - 45,7% (75,1%).

Одновременно выросла доля экспорта в евро. Доля расчетов в данной валюте за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам со странами ЕС и БРИКС, в том числе Китаем, увеличилась в первом квартале 2019 года по сравнению с 2018 годом с 34,3% до 42,3%, с 11,1% до 30,7% и с 12% до 37,6% соответственно.

На внутреннем рынке, по данным ЦБ, также наблюдается тенденция к снижению объемов сделок в долларах. "Несмотря на то что на текущей момент доллар по-прежнему остается наиболее используемой иностранной валютой на внутреннем рынке, в некоторых сегментах рынка при заключении сделок все чаще используется евро", - отмечает регулятор.