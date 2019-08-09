МЭР понизит прогноз инфляции в России в 2019 году до менее 4%

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе понизит прогноз инфляции в России по итогам 2019 года до уровня ниже 4%. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"В течение двух недель подготовим (новый макропрогноз - прим. ТАСС). По инфляции на 2019 год точно будем понижать, новый прогноз будет ниже 4%, конкретные цифры будут чуть позже", - сказал министр.

По словам Орешкина, в новом прогнозе также будут проанализированы причины замедления экономического роста в первом полугодии 2019 года.

"Есть причина, как нам кажется, основная - это замедление совокупного спроса. Есть причина, связанная с ухудшением инвестиционного климата и есть причина, связанная с внешнеэкономической сферой. Все эти три причины и дали тот негативный эффект - чуть хуже, чем мы ожидали по первому полугодию", - объяснил глава Минэкономразвития.

По его словам, во втором полугодии МЭР ожидает восстановления по совокупному спросу. "И Центральный банк уже начал снижать процентные ставки. Задача ЦБ и обязанность - держать спрос на уровне соответствующем инфляции 4%, посмотрим, как ему это удастся", - резюмировал Орешкин.