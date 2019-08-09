Концерн "Калашников" создал электромобиль для каршеринга

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" на проходящей в Москве VII Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ) представил электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, сообщается в пятницу на сайте "Калашников media" .

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"Группа Компаний "Калашников" представила электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок. Образец электромобиля показан в рамках выставочной экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей для такси", - говорится в сообщении.

Электромобиль, по информации разработчиков, отличается плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. "Предназначен для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний", - сообщается на сайте.

Мощность машины составляет до 50 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить электромобиль - 80 км/ч, при запасе хода до 150 км. Электромобиль весит 650 кг, его длина - 3,4 м, ширина - 1,5 м, высота - 1,7 м.

Как сообщал ТАСС, ранее на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" представил электромобиль "Овум" нового поколения.